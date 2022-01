Turkse minister verwacht dat inflatie piekt op 40 procent

De Turkse minister van FinanciĆ«n Nureddin Nebati denkt dat de inflatie in het land de komende maanden piekt op zo’n 40 procent. Dat heeft hij gezegd op een bijeenkomst met economen en analisten in Istanbul. Mede door renteverlagingen steeg de inflatie in Turkije al tot ruim 36 procent en dat is het hoogste niveau sinds 2002.

Onder druk van president Recep Tayyip Erdogan werd de rente in Turkije sinds september teruggeschroefd tot het huidige niveau. Donderdag hield de centrale bank van Turkije het belangrijkste rentetarief nog ongewijzigd op 14 procent. Erdogan ergert zich aan die hoge rente. Hij meent namelijk in tegenstelling tot de gangbare economische theorie dat een hogere rente juist leidt tot hogere prijzen.

De centrale bank liet vorig jaar al weten dat de renteverlaging van december waarschijnlijk voorlopig de laatste zou zijn. Het niet verder verlagen van de rente was niet zonder risico voor de gouverneur van de Turkse centrale bank, Sahap Kavcioglu. Erdogan heeft sinds 2019 al drie centralebankpresidenten ontslagen vanwege meningsverschillen over het monetaire beleid.

De Turkse president sloeg deze week echter een mildere toon aan en verklaarde dat de rente in het land in een gematigder tempo omlaag zal worden gebracht, zodat de leenkosten geleidelijk kunnen dalen en de Turkse lira langzaam sterker kan worden in 2022. De Turkse munt verloor vorig jaar bijna de helft van zijn waarde ten opzichte van de dollar, vooral als gevolg van de lagere rente.