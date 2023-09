Twee gewonden en twee aanhoudingen na steekpartij Alkmaar

Twee mensen zijn woensdagavond gewond geraakt door een steekpartij in de Langestraat in Alkmaar. De politie heeft twee verdachten aangehouden, zegt een woordvoerster.

De politie kreeg rond 18.10 uur een melding over een vechtpartij in de Langestraat. Bij aankomst constateerden agenten dat er ook gestoken was. Ze hielden direct een verdachte aan. Korte tijd later werd een tweede verdachte aangehouden.

De beide slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan.