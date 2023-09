Rijkswaterstaat koelt wegens de hitte bruggen in Zuid-Holland

Wegens de hitte koelt Rijkswaterstaat tot en met maandag drie bruggen in Zuid-Holland. Het gaat om de Spijkenisserbrug (S102), de Brug over de Noord (N915) bij Alblasserdam en de verkeersbrug Dordrecht. Door de bruggen te koelen wil Rijkswaterstaat het uitzetten van stalen brugonderdelen beperken en zo schade voorkomen.

Als de stalen onderdelen te vaak uitzetten, kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan, aldus Rijkswaterstaat. Het agentschap zet bij de verkeersbrug Dordrecht en de Brug over de Noord een blusboot in. De Spijkenisserbrug krijgt verkoeling van een tankwagen en waterslangen.

Voor weggebruikers is er geen hinder, behalve dat fietsers en voetgangers op de Spijkenisserbrug rekening moeten houden met water op het wegdek. Verder wordt het oostelijk brugdeel van de Spijkenisserbrug niet meer gedraaid. Daardoor moet de scheepvaart gebruikmaken van het westelijke brugdeel.

In de afgelopen jaren zijn op diverse bruggen sensoren aangebracht die informatie geven over de toestand van de brug. Op basis daarvan kan Rijkswaterstaat besluiten om een koelplan in werking te stellen en maatregelen te nemen.