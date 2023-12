In een huis aan de Bachstraat in Heemskerk is in de nacht van zaterdag op zondag een overleden vrouw gevonden. De 60-jarige vrouw is aangetroffen onder verdachte omstandigheden en dus is een onderzoek gestart. Een 55-jarige man uit Heemskerk is aangehouden.

De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak of over de relatie tussen de vrouw en de aangehouden man. Ook is nog niet duidelijk of de vrouw in het huis woonde.