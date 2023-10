Noord-Brabant bouwt hard, maar niet hard genoeg

De provincie Noord-Brabant ziet het tempo in de bouw van nieuwe woningen snel afnemen. In de afgelopen twee jaar werden volgens het provinciebestuur “in recordtempo” bijna 27.000 huizen opgeleverd, maar de snelheid is er nu uit. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de gestegen grondstoffenprijzen en personeelstekorten in de bouw staan de ambitieuze plannen van het kabinet in heel Nederland al een tijdje onder druk.

“Er is dus geen gebrek aan woningbouwplannen”, zegt gedeputeerde Wilma Dirken (wonen). “De crux zit hem in de uitvoering daarvan.” Om het tempo van bouwen weer te verhogen, heeft Noord-Brabant eerder dit jaar al een financiële regeling verlengd om gemeenten te helpen. Daar is 5 miljoen euro voor uitgetrokken. Noord-Brabant stimuleert daarnaast de realisatie van flexwoningen en het ombouwen van leegstaand vastgoed tot woningen.

De provincie publiceerde deze week een voortgangsrapportage over de woningbouw. Noord-Brabant heeft als doel om in het jaar 2030 ruim 130.000 woningen te hebben gebouwd. Om dat te bereiken, moeten er jaarlijks 13.000 tot 14.000 huizen bij komen. De afgelopen jaren lukte dat, maar dit jaar blijft de provincie steken op zo’n 11.000 nieuwe woningen en volgend jaar neemt dat naar verwachting af tot 10.600.

Terwijl de bouw langzamer gaat dan gehoopt, neemt de bevolking van Noord-Brabant juist snel toe. Afgelopen jaar steeg het inwoneraantal met 33.300, vooral door de komst van migranten. Volgens de provincie was dat de grootste toename sinds 1969. Noord-Brabant heeft ruim 2,6 miljoen inwoners.