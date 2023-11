Boom valt op drie auto’s op N65 in Noord-Brabant

Een boom is woensdag gevallen op drie auto’s die reden op de N65 bij het Brabantse Berkel Enschot. Een woordvoerster van de veiligheidsregio meldt dat één persoon met een hoofdwond naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie meldt op X dat vijf anderen ter plaatse zijn nagekeken. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig in beide richtingen afgesloten.

De woordvoerster van de veiligheidsregio meldt dat de auto’s reden toen de boom viel. Het gaat om een eik met een doorsnede van 1,20 meter.

Storm Ciarán raast donderdag over Nederland. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het Waddengebied is code oranje voor de storm afgegeven.