Acties tegen Zwarte Piet in De Lier, Drunen, Etten-Leur en Enter

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) voert de komende weken actie in zeker vier plaatsen tegen zwarte pieten bij de intocht van Sinterklaas. Zo is er op zaterdag 18 november een demonstratie aangekondigd in De Lier (Zuid-Holland). Een dag later gaan de actievoerders naar het Brabantse Drunen en Etten-Leur en op 25 november staat er een protest gepland in Enter (Overijssel).

Vorige week werd bekend dat KOZP dit jaar samenwerkt met de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze stuurden een brief aan enkele tientallen gemeenten waarin ze opriepen te stoppen met Zwarte Piet bij de intocht. De actiegroepen kondigden toen al aan dat gemeenten die geen gehoor geven aan de eis, moeten “vrezen voor vreedzame, burgerlijk ongehoorzame acties”.

Volgens KOZP-voorman Jerry Afriyie hebben meerdere gemeenten contact opgenomen met de actiegroep naar aanleiding van de brief. Hoeveel het er precies zijn, wil hij nog niet zeggen. Sommige gemeenten hebben volgens Afriyie gezegd dat ze overgaan op roetveegpieten. “Dat zijn we nu aan het checken.”

Ook de gemeente Westland, waar De Lier onder valt, kreeg een brief van KOZP, waar burgemeester Bouke Arends op heeft gereageerd. “Wij hebben nog geen reactie ontvangen van Kick Out Zwarte Piet op ons aanbod een gesprek te regelen tussen hen en de sinterklaascomit├ęs”, zegt een woordvoerster. Arends heeft aangegeven dat hij zich niet bemoeit met de kleur van de pieten in zijn gemeente. “Dat is aan de organiserende comit├ęs.”

In de gemeente is ook een tegenactie aangekondigd. Volgens de woordvoerster heeft de burgemeester gesproken met een vertegenwoordiger van deze groep en het verzoek gedaan “de intochten als kinderfeest gezellig te laten verlopen en niet de confrontatie op te zoeken”. De gemeente staat de demonstraties toe. “Demonstreren is een grondrecht. We gaan dit zo goed mogelijk faciliteren, met als doel het voor demonstranten en publiek veilig te laten verlopen.”

KOZP wil dat Zwarte Piet definitief verdwijnt in het jaar waarin ons land stilstaat bij het einde van de slavernij 150 jaar geleden. “Voorafgaand aan het herdenkingsjaar hebben de regering en de koning excuses aangeboden voor deze misdaad tegen de menselijkheid. Dit is echter betekenisloos zolang we niets doen aan de dagelijkse stereotyperingen van zwarte Nederlanders en het wijdverspreide antizwart racisme in de samenleving. Daarom eisen we dat Zwarte Piet wordt afgeschaft tijdens dit herdenkingsjaar.”