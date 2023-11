Veiligheidsmaatregelen rond gevangenis Vught verlengd

Agenten kunnen een jaar langer preventief fouilleren en auto’s en de bagage doorzoeken rond de gevangenis in het Noord-Brabantse Vught. Het zogeheten veiligheidsrisicogebied rond de gevangenis, dat in 2020 is ingesteld, wordt opnieuw verlengd. In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) zitten de zwaarste criminelen en verdachten vast, onder wie Ridouan Taghi.

Uit angst voor bijvoorbeeld een ontsnappingspoging had Vught de maatregel genomen. “Vanwege de veiligheid moeten we deze nog steeds handhaven”, laat de gemeente donderdag weten. Volgens Vught is er nog steeds een gevaar voor de veiligheid in het gebied “al dan niet door de aanwezigheid van wapens”.

Het gebied waarvoor de maatregel geldt, wordt ook iets uitgebreid. Aan de noordkant van Vught komt een nieuwe, tijdelijke ontsluitingsweg, speciaal voor het vervoer van gevangenen. Ook op die weg gelden de verlengde regels.

Vanwege het mogelijke ontsnappingsgevaar is het luchtruim boven de gevangenis in Vught sinds vorig jaar gesloten. Die beperking geldt tot en met 31 december. Een besluit over verlenging daarvan is nog niet genomen.