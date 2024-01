Bewoners van 22 woningen nog niet naar huis na brand Den Bosch

Bewoners van 22 woningen in Den Bosch kunnen komende nacht niet terug naar huis. Ze moesten hun huis uit, omdat er een brand in een parkeergarage onder het wooncomplex had gewoed. De gemeente meldt woensdagavond dat nog niet kan worden gezegd hoelang zij niet naar huis kunnen.

Mensen die niet zelf voor een slaapplek konden zorgen zijn naar onder meer familie, vrienden of een hotel. De bewoners van ongeveer 64 woningen kunnen wel terug naar huis.

De brand brak woensdagochtend iets voor 09.00 uur uit in de parkeergarage onder het Kasteel Velderwoude, waarin 86 wooneenheden zitten. De grotere brand begon met een autobrand die op zijn beurt weer was ontstaan doordat iemand met een auto tegen een muur was gereden. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht.