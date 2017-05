Maak van je nieuwe huis een droomhuis

In de eerste vier maanden van 2017 zijn er in totaal 72.605 huizen van eigenaar gewisseld. Dit is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en is daarmee het beste kwartaal in tien jaar tijd. Veel mensen zijn dus druk doende met de inrichting van hun huis, maar hoe maak je nu van je nieuwe huis een droomhuis?

Tip 1: Laat jezelf inspireren

Laat je inspireren door woonboulevards, woonwinkels en woonbladen. Ook online zijn er volop blogs en magazines die jou de nieuwste trends geven op het gebied van wonen. We zijn snel geneigd om te kiezen voor wat we al kennen, maar laat je verrassen door andere kleuren, inrichtingen en suggesties van anderen, bijvoorbeeld een styliste. Een nieuw huis is een mooie gelegenheid om voor een nieuwe woonstijl te kiezen. Dus stap uit je comfortzone en kies voor een nieuw en persoonlijk interieur, waar jij je in thuis voelt.

Tip 2: Decoratie voor je raam

Doordat de huizenmarkt momenteel de pan uit rijst, is er ook een duidelijke groei en populariteit waarneembaar in onder andere raamdecoratie op maat. Dit zorgt voor extra sfeer, warmte en gezelligheid in je interieur en geeft nét die persoonlijke touch, of je nu van klassiek of modern houdt. Bij raamdecoratie.com en zonnelux.nl vind je bijvoorbeeld een groot assortiment aan rolgordijnen, jaloezieën en plissé en duette gordijnen. Doe eens iets anders dan standaard gordijnen en laat je inspireren door de vele mogelijkheden die er worden aangeboden.

Tip 3: En toen was er licht

Het is meestal de sluitpost als we bezig zijn met ons huis, maar wel heel belangrijk: verlichting. Kijk eerst waar de aansluitpunten en stopcontacten zitten. Maak vervolgens een lichtplan door per plek te bepalen welk soort licht er nodig is. Kies hierbij eerst voor de basisverlichting. Dit zijn de lampen waarmee je de ruimte volledig kunt verlichten. Vervolgens ga je kijken wat je in de ruimte wilt gaan doen en plaats je nog waar nodig functionele verlichting, zoals een leeslamp.