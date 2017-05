Strandweer op komst

Haal je teenslippers en zonnebrand maar vast uit de kast, want komende zaterdag en zondag worden stranddagen. Het strandweercijfer van Weeronline scoort dan zelfs een dikke 8. Beide dagen verlopen zonovergoten en de maxima komen uit op 24-30 graden. Maar dat zijn niet de enige dagen dat het mooi weer wordt…

Ook donderdag en vrijdag is uitstekend weer om er op uit te trekken. Wie de zon in gaat doet er goed aan om zonnebrandcrème te gebruiken, want we verwachten zonkracht 7.

Donderdag wordt de minst warme dag van het hemelvaartweekend, maar het is een uitstekende dag om buiten te sporten. Het wordt 18 tot 20 graden in het Waddengebied en 20 tot 22 in Zeeland, de Randstad, Flevoland en Drenthe. De hoogste temperaturen van 23 tot lokaal 25 graden worden behaald in Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Wie ’s ochtends in alle vroegte gaat dauwtrappen heeft nog een jas nodig. Het is rond zonsopkomst een graad of 10. Daarna warmt het snel op.

Bij een zwakke tot matige noordoostenwind scoort het fietsweercijfer een 9 en het wandelweer krijgt zelfs een tien. Ook andere sporten zoals tennis en golf scoren hoog. Daarnaast is het geweldig weer om te kamperen, een terrasje te pakken of te barbecueën. Er is op Hemelvaartsdag veel ruimte voor de zon, maar midden op de dag komen vooral in het oosten en noordoosten ook stapelwolken voor.

De temperatuur stijgt

Vrijdag stijgt de temperatuur in het midden en zuiden van het land op grote schaal naar 25 tot 27 graden. Er waait een matige noorden- tot noordoostenwind. Hierdoor blijft de temperatuur op de Waddeneilanden steken rond 18 graden. Elders in het noorden wordt het 20 tot 23 graden en langs de westkust wordt het maximaal een graad of 23. In de middag kan ook langs de westkust een frisse zeewind opsteken. Strandgangers moeten er daarom rekening mee houden dat het al in de middag kan afkoelen tot beneden 20 graden. Aan een plas in het binnenland is het prima toeven.

Tropisch warm

Zaterdag en zondag worden de warmste dagen van het hemelvaartweekend. Onder zeer zonnige condities warmt het in het zuiden lokaal op naar 30 tot 31 graden. Op grote schaal wordt het 26 tot 29 graden. Ook op de stranden van Zuid-Holland en Zeeland zijn dergelijke temperaturen mogelijk. In het noordelijke en noordwestelijk kustgebied wordt het 23 tot 26 graden. Er waait een matige zuidoosten- tot zuidenwind en er wordt geen zeewind verwacht.

De meteorologen van Weeronline raden aan om een parasol mee te nemen naar het strand. Hierdoor kun je op het heetst van de dag verkoeling zoeken. Een duik nemen in de Noordzee is nog geen pretje. Je lichaam warmt in de zon sterk op en vervolgens plons je dan in koud water van circa 15 graden.

Aanhoudend zomers?

Waarschijnlijk wordt het ook maandag nog zeer warm en vrij zonnig. Hoe warm het precies wordt is nog onzeker. Weeronline gaat voorlopig uit van vergelijkbare temperaturen als op zaterdag en zondag, oftewel op grote schaal maxima van 25 tot 30 graden. Ook is er kans op een onweersbui.

In de loop van volgende week zakt de temperatuur terug naar circa 21 graden. Het weerbeeld bestaat dan uit zon, wolken en een enkele bui. De wind krijgt een voorkeur voor de zuidwesthoek.

Bron: Weeronline