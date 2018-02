Haar eigen scheiding en een val op de grond met haar vijftien maanden oude dochter in haar armen betekende een ommezwaai in het leven van coach Cherish Rose. Ze had het zwaar, maar maakte de keuze om hulp te vragen en krachtig in zichzelf en het moederschap te gaan staan. “Er kleven veel vooroordelen aan het alleenstaande moederschap. Ik noem mezelf liever een zelfstandige moeder.”

Dat je een scheiding positief kunt inzetten, heeft Cherish aan den lijve ondervonden. Genoeg reden voor haar om een eigen bedrijf te starten en vrouwen de kracht in zichzelf te laten koesteren. “Ik coach voornamelijk vrouwen, waaronder veel vrouwen die zelfstandig moeder zijn. Veel gescheiden vrouwen hebben het idee dat ze hebben gefaald, omdat ze niet meer voldoen aan het ‘ideale’ plaatje.”

Zonde, aldus Cherish. Ze laat zien dat een scheiding iets positiefs kan zijn, waarbij ze vrouwen spiegelt hoe belangrijk het is dat ze waarderen waar ze nu zijn en wat ze al hebben doorstaan. “Ik laat mensen hun eigen gedrag zien en geef ze andere inzichten om problemen op te lossen. Veel vrouwen leggen de lat hoog en hebben enorme verwachtingen. Dat is niet erg, maar zorg er wel voor dat je liefdevol naar jezelf bent.”

Iedereen heeft volgens Cherish een unieke intrinsieke kracht. Die komt alleen niet altijd naar buiten. “Een intrinsieke kracht zie ik als pure kracht waar ieder mens over bezit. Het zit soms zo diep, dat je even moet graven totdat je het vindt. Via mijn coaching geeft ik anderen inzicht in deze kracht.” Ze had zelf een scheiding en een val op de grond nodig, waarbij ze letterlijk niet de kracht had om op te staan, om haar eigen intrinsieke kracht te ontdekken.

Ik heb de knop omgezet

Van huis uit heeft Cherish meegekregen dat je als vrouw onafhankelijk moet zijn, waardoor ze niet gemakkelijk om hulp heeft durven vragen. “Nadat ik op de grond lag met mijn dochter moest ik wel. Ik heb hulp bij een coach gezocht en dat heeft mijn ogen geopend. Ik kwam er toen achter, dat ik niets deed met dat wat ik geleerd had om te coachen. Althans, niet bewust. Toen heb ik de knop omgezet: voor mezelf beginnen.”

Cherish vindt het opvallend dat ongeveer vijftig procent van de vrouwen nog steeds financieel afhankelijk is. “Dat kan een reden zijn dat vrouwen niet weggaan bij hun partner, wanneer ze in een ongezonde relatie zitten. Ze zijn bang om het op eigen kracht te doen. Hoe kan dat in deze tijd, waarin zoveel mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen, dat zoveel hoogopgeleide vrouwen afhankelijk zijn?”

