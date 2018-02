In een recente strafzaak, waarbij twee verdachten een woning hebben beroofd en de bewoners hebben bedreigd, is er volgens strafrechtadvocaat Mark Teurlings iets zorgelijks gebeurd. Teurlings: “Ik moet vanaf nu mijn cliënten gaan waarschuwen dat de politie mag liegen.”

Teurlings nam afgelopen week met verbazing kennis van het arrest van de Hoge Raad. “Wat in de Verenigde Staten en andere landen al gebeurde en waarvan ik dacht dat een Nederlandse rechter daar nooit in zou meegaan, mag nu dus wel. De politie mag liegen.”

Ruisstrategie

Wat is er gebeurd? “De politie heeft een zogenaamde ‘ruisstrategie’ gebruikt. Ze heeft aan de twee verdachten verteld dat naast de werkelijk weggenomen buit ook een fictieve buit, bestaande uit een envelop met twaalfhonderd euro, is meegenomen.”

Teurlings vervolgt: “Het doel hiervan was het gesprek tussen beide verdachten over de overval en de buit op gang te brengen, wat ook is gebeurd.”

De politie gebruikt een dergelijke strategie om tot een bewijs te komen. “De vraag is echter: mag de politie liegen? Normaal zou je deze vraag beantwoorden met een nee. De politie liegt niet en moet altijd de waarheid spreken, net zoals de Officier van justitie.”

Toch heeft de Hoge Raad besloten dat liegen in bepaalde omstandigheden wel mag, zolang het niet indruist tegen de rechten van de mens; de procesorde. “De Hoge Raad heeft in deze zaak bepaald dat het melden van de fictieve buit niet meer dan een beperkte inbreuk heeft gemaakt op de grondrechten van de verdachten en niet zeer risicovol is geweest voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing.”

“Het is frustrerend”

Teurlings heeft respect voor de politie, maar waar ligt de grens? “Als ik nu een verdachte bijsta, zie ik het als mijn plicht om tegen cliënten te zeggen: “Pas op, het kan zijn dat de politie tegen je liegt”. Dat is frustrerend en kan een reden zijn om als verdachte te blijven zwijgen totdat de advocaat het dossier heeft gezien.”