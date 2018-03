Het is een groeiende markt: animatiefilm. Volgens animatiefilmmaker Raimke van den Beemt-Groothuizen heeft er een omslag plaatsgevonden, omdat mensen minder teksten zijn gaan lezen en bij voorkeur binnen een minuut zoveel mogelijk informatie willen vergaren. “Met video ben je gelimiteerd. Als iemand een rolschaatsende olifant in beeld wil zien, is dat met animatie heel vanzelfsprekend.”

Content die visueel wordt gebracht, wordt beter bekeken en meer gewaardeerd dan tekstuele content. “Ik was als kind altijd bezig met het vertellen van verhalen. Ik heb zelfs de musical in groep 8 geschreven. Ik produceerde en regisseerde alles zelf en besloot ook maar de hoofdrol te spelen, want niemand kende het verhaal beter dan ikzelf.”

Raimke helpt bedrijven met het op een beeldende wijze vertalen van hun boodschap naar een specifieke doelgroep. “Met animatiefilm kan je vrij heftige problematiek op een toegankelijke manier brengen. Zo heb ik een film gemaakt over palliatieve zorg; zorg voor mensen waar geen genezing meer mogelijk is. Met een video kan dit onderwerp te veel emoties oproepen of doet het denken aan een eigen ervaring. Hierdoor komt de boodschap niet meer over. Met animatie ondervang je dit, omdat je het wat algemener houdt en je geen echte mensen in beeld brengt.”

De mogelijkheden met animatie zijn legio, waarbij Raimke altijd samen met de opdrachtgever op zoek gaat naar hoe ze de boodschap wil vertellen. “Het is echt maatwerk. Ik ga op zoek naar een specifieke sfeer en verdiep me in de doelgroep om te kijken wat hen aanspreekt. Met animatie stimuleer je veel zintuigen, waardoor de informatie makkelijker en langer blijft hangen.”

Prijzen gewonnen

Het maken van eigen films vindt Raimke het allerleukste aan haar werk. “Ik heb nog veel plannen voor projecten die ik wil uitwerken. Ik heb in het verleden prijzen gewonnen met eigen animatiefilms. Mijn afstudeerfilm was voor kinderen tussen de drie en zes jaar oud, die de hele wereld is overgevlogen. Die heette ‘De kleine kraai met blote billen’ en ging over zelfacceptatie.”

Momenteel werkt Raimke aan een project dat ‘Chocolademelk’ heet. “Toen ik klein was, dacht ik dat mijn moeder wat lichter van huidskleur was omdat ze karnemelk dronk. De rest van het gezin dronk chocolademelk en was donkerder van huidskleur. Deze film is een ontdekkingstocht over waarom mensen een verschillende huidskleuren hebben.”

De boodschap die Raimke met haar films wil meegeven, is het belang van zelfacceptatie. “Als je jezelf kunt accepteren, is de kans op bijvoorbeeld een burn-out veel kleiner. Het is nooit perfect, daar ben ik zelf ook achter gekomen. Als je de lat te hoog legt, ga je bepaalde dingen niet meer aan. In mijn films zitten altijd wat schoonheidsfoutjes, maar die zitten er ook in de films van Pixar.”