Goed nieuws voor alle vegetarische nachtbrakers onder ons die graag na een avondje stappen een vette hap willen snacken: FEBO wordt VEBO. Volgende week is het Vegetarische Restaurantweek en kleurt FEBO aan de Ferdinand Bolstaat in Amsterdam speciaal voor deze gelegenheid groen.

Vanaf 5 maart kun je bij de VEBO terecht voor vegetarische producten, met als klapper op de vuurpijl de vega grillburger. FEBO is daarmee het eerste snackbarmerk dat deelneemt aan de Vegetarische Restaurantweek, die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd.

De vega grillburger, de vegetarische variant van hun populaire grillburger, bestaat uit een combinatie van tarwevezel, soja en kruiden. De burger is nog niet vegan, maar daar wordt aan gewerkt. FEBO is bezig met het ontwikkelen van een volledige plantaardige burger. Op 5 maart kun je gratis bij de VEBO de vega grillburger proeven, uiteraard met de beroemde grillburgersaus. Daarna is de burger permanent verkrijgbaar in een speciaal daarvoor bestemde groene automatiek.