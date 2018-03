Met deze tips vermijd je de file

De drukte op de snelwegen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het gaat goed met de economie en dit laat zich zien op de wegen. Naar verwachting zal het werkverkeer dit jaar met 1,7 procent toenemen. Dit zorgt voor een langere reistijd. Nog langer in de file staan, daar heeft uiteraard niemand zin in. Met deze tips kun je files vermijden.

Het wordt steeds drukker op de weg. Dat is ook te zien aan het groeiende verkoop van autoverzekeringen, zoals bij Centraal Beheer.Tot en met 2022 kan de extra reistijd toenemen met 28 procent in vergelijking met de afgelopen jaren. Zo staat vermeld in het Mobiliteitsbeeld 2017 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De organisatie denkt dat een uitbreiding van de wegcapaciteit maar deels verlichting kan bieden. Minister van Nieuwenhuizen wil dat een kwart van de spitstroken normale rijbanen worden.

File-app

Wat kun je als automobilist zelf doen om te vermijden dat je dagelijks in de file staat? Gebruik een file- app. Er zijn verschillende apps op de markt, waaronder Flitsmeister. Hierop zie je alle files overzichtelijk op een rijtje. Ook opstoppingen op N-wegen worden vermeld. Om files te vermijden, kun je omrijden of eerder van huis vertrekken. Zorg ervoor dat je op tijd je app raadpleegt.

Daarnaast is het handig om Google Maps te raadplegen of er files staan. Google Maps vermeldt op basis van de actuele verkeersgegevens de kortste route. Ook wordt de verwachte reistijd aangegeven.

Handig plannen

Plan verder werkafspraken in op verkeersluwe momenten. Dit betekent dat je net na de ochtendspits en ruim voor de avondspits in de auto zit. Mocht een afspraak toch uitlopen, trakteer jezelf dan op een maaltijd of doe wat werk. Vervolgens rijd je na de spits weg. Hiermee voorkom je een boel stress.

Werken in de trein

De auto kan best een dagje zonder je. Neem voor de verandering eens de trein. De netto reistijd is vaak wat langer dan met de auto (zonder files). Voordeel van reizen met de trein is echter dat je kunt werken. Hierdoor verdien je je werktijd vanzelf weer terug. Zorg dat je de avond van tevoren je reis zorgvuldig plant.

Werk deze dagen vanuit huis

Naast het openbaar vervoer zijn er nog een aantal alternatieve vervoersmiddelen. Wat dacht je van de fiets, scooter of motor? Mocht dit laatste iets te avontuurlijk zijn, is carpoolen nog een optie. Ook kan je je baas vragen of je een dag in de week thuis mag werken. Doe dit op een dinsdag of donderdag. Dit zijn vaak de dagen met de meeste files.

Soepel invoegen

Tenslotte nog een praktische tip voor als je toch in de file terecht komt. Ga niet meteen aan het begin van de in- of uitvoegstrook van de snelweg al vol in de ankers. Vaak doen we dit om zo snel mogelijk in of uit te kunnen voegen. Door al dat remmen ontstaat er echter een schokgolf. Deze kan soms kilometers terug nog merkbaar zijn op de weg. Dit heet ook wel een ‘spookfile’. Maak juist snelheid en benut de strook zo goed mogelijk. Die is vaak langer dan je denkt.