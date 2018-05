Zo val je af met wandelen

Wandelen om af te vallen? Dat is meestal niet het eerste waar we aan denken. Wandelen voelt namelijk niet als een zware lichamelijke inspanning en lijkt daarmee niet effectief vergeleken met bijvoorbeeld hardlopen. Wandelen blijkt echter een stuk effectiever om kilo’s kwijt te raken dan we denken. Dit zijn de voordelen van wandelen.

Uit onderzoek is gebleken dat als je een afstand van vijf kilometer wandelend aflegt in een vlot tempo, je hiermee evenveel vet verbrandt dan als je dezelfde afstand joggend zou afleggen. We denken vaak dat we met hardlopen een grote hoeveelheid calorieën verbranden, en dat is ook zo, maar dat houdt niet in dat je hierdoor sneller afvalt.

Een uurtje per dag doet wonderen

Zodra je minder gaat eten en meer gaat bewegen, val je geleidelijk aan af. Dit wil echter niet zeggen dat je je benen uit je lijf moet rennen, want wandelen blijkt net zo effectief te zijn. Een uurtje per dag lopen doet al wonderen, zonder dat je jezelf in het zweet hoeft te werken. Voor iedereen die niet van intensief sporten houdt, is dit dus een fijne optie.

Wat zijn de voordelen van wandelen als je wilt afvallen? Bij wandelen worden je gewrichten, met name je knieën, veel minder belast dan bij hardlopen. Daarbij is wandelen veel langer vol te houden. Daarbij is het ook een sociale activiteit, omdat wandelen en kletsen goed samengaat.

Een ander voordeel van wandelen is dat het spotgoedkoop is. Je hebt geen speciale kleding of een personal trainer nodig. Goede en ondersteunende schoenen zijn uiteraard wel aan te raden, zoals Ecco herenschoenen of wandelschoenen van Schuurman-schoenen.nl. Verder is wandelen makkelijk te integreren in je dag. Je kunt wandelen in je pauze of in de avond na het eten in plaats van televisie te kijken. Bovendien hoef je als je tussen je werkzaamheden door wandelt niet na afloop te douchen, wat bij hardlopen wel nodig is.

Tempo verhogen

Er is uiteraard wel een verschil tussen slenteren en wandelen. Als je wilt afvallen, is het belangrijk dat je je tempo verhoogt en dat je regelmatig langere afstanden loopt. Hoe sneller je loopt, hoe meer calorieën je verbrandt. Je kunt ook langzaam en snel lopen afwisselen. Zorg ervoor dat je al je spieren gebruikt bij het lopen.

Tenslotte helpt het om je lichaam aan het werk te zetten met een actieve loophouding; loop rechtop, beweeg je armen en span je buikspieren aan. Ga ook eens ergens wandelen met een andere ondergrond. Een tijdje over mul zand lopen of over een onregelmatig terrein is goed voor je spieren en voor je uithoudingsvermogen. En zo val je ook nog af!