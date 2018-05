Djokovic onderuit tegen Edmund

Novak Djokovic is er niet in geslaagd om de volgende ronde te halen van het tennistoernooi van Madrid. De Brit Kyle Edmund was in drie sets te sterk voor de Servische voormalige nummer één van de wereld: 6-3 2-6 6-3.

Edmund, nummer 22 van de wereld, treft in de derde ronde David Goffin. De als achtste geplaatste Belg versloeg Robin Haase eerder op woensdag.

Sinds Djokovic last heeft van een elleboog vlot het niet meer zo met de dertigjarige tennisser. Dat komt onder andere omdat hij na een operatie te snel weer de baan op ging, zei hij in aanloop naar Madrid. ,,Ik wilde te graag. Ik maak momenteel een van de moeilijkste periodes uit mijn loopbaan door. Maar het komt goed.”

Djokovic werd recentelijk vroegtijdig uitgeschakeld in Barcelona, Monte Carlo, Miami en Indian Wells. Bij het masterstoernooi in Madrid overleefde hij nog wel de eerste ronde tegen de sterke Japanner Kei Nishikori.