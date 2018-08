Kunstgras slecht voor je gezondheid? Dit zijn de voordelen van kunstgras

In 2017 sloeg het tv-programma Zembla alarm over de risico’s van rubberkorrels op sportvelden. Dit heeft tot grote onrust bij sportclubs, sporters en ouders van sportende kinderen geleid. Met de enorme warmte van de afgelopen tijd viel het sportclubs op dat hun velden naar autobanden stonken en dat het kunstgras heet werd. Is de onrust terecht of kent het gebruik van kunstgras, ook voor particulieren, veel voordelen?

Nederland is momenteel bezig met een scherpere Europese norm voor schadelijke stoffen in rubberkorrels die worden gebruikt in kunstgras op sportvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een voorstel gedaan bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA. Het gaat hierbij niet om het kunstgras zelf dat schadelijk is, maar om de rubberkorrels die gebruikt worden.

Gemalen autobanden

Er is al eerder geconcludeerd door het RIVM en ECHA dat spelen op kunstgrasvelden veilig is. Een eventueel risico op kanker door stoffen in de rubberkorrels wordt verwaarloosbaar geacht. Wel wordt er gepleit voor nieuwe, lagere normen. De rubberkorrels die gebruikt worden, zijn gemaakt van gemalen autobanden en worden alleen gebruikt op sportvelden.

Een duurzame oplossing voor sportvelden kan het gebruik van kurkkorrels zijn. Dit geeft enerzijds de gewenste demping en anderzijds wordt het minder heet, stinkt het niet en is het niet schadelijk voor het milieu. Voor particulieren die hun tuin gaan aanleggen en voor kunstgras kiezen, wordt er geadviseerd om zilverzand te gebruiken. Zilverzand, ook wel kwartszand of witzand genaamd, is een fijnkorrelig, wit, uiterst zuiver zand, dat ideaal is als instrooizand bij kunstgras.

Ben je van plan om een nieuwe tuin aan te leggen? Dan kan je naast natuurgras kiezen voor kunstgras, dat meerdere voordelen kent. Natuurgras heeft zo zijn charme en er gaat niets boven de geur van vers gemaaid gras. Kunstgras is tegenwoordig niet meer van echt te onderscheiden. Je kan vaak zelfs de richting kiezen waarin het gras 'groeit'. Met kunstgras hoef je nooit gras te maaien en randjes te knippen, nooit meer te sproeien en ten tijde van grote droogte, zoals deze zomer, zit je er nog steeds groentjes bij, zonder kale plekken.

Kunstgras is tenslotte bestemd tegen alle weersomstandigheden en ideaal voor kinderen om op te spelen. Extra voordeel: ze komen zonder modderschoenen weer naar binnen. Last van hooikoorts? Daar zal je met kunstgras geen last van hebben. De initiële aanschaf is wel duurder dan gewoon gras, maar doordat je minder onderhoudskosten hebt, vallen deze kosten weer weg.