Open haarden, houtkachels en pelletkachels: de voor- en nadelen

Een vuurtje stoken is gezellig en warm, maar hoe zit het eigenlijk met het milieu en onze gezondheid? Als we er deze herfst of winter warmpjes bij willen zitten, hebben we de keuze uit een open haard, houtkachel of palletkachel. Wij hebben de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

In 2050 mag de verwarming van huizen en gebouwen geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. Dit staat in het Energierapport – Transitie naar Duurzaam van de Rijksoverheid. Huishoudens en bedrijven moeten dus van aardgas af, maar dat wordt best lastig, aangezien in 95 procent van de woningen in ons land nog aardgas wordt verbruikt.

Schadelijke stoffen

Zowel open haarden als houtkachels kunnen luchtvervuiling, zoals fijnstof, veroorzaken en voor stankoverlast zorgen. Als je hout verbrandt, komen er schadelijke stoffen in de lucht: fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen, zoals benzeen en dioxine, koolmonoxide en zware metalen. De rook kan een probleem zijn voor mensen die last hebben van hun luchtwegen. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop je stookt.

Bij het verbranden van hout komt het broeikasgas CO2 vrij. Houtkachels en open haarden gaan niet zuinig met hout om: een groot deel van de warmte vliegt zo de schoorsteen uit. Dat is weinig duurzaam. Daarbij komt dat hout stoken alleen duurzaam is als het hout uit klimaatverantwoord beheerde bossen komt.

Blokken hout of pellets

Een pelletkachel is een modern, automatisch gestuurde verbrandings- of houtkachel, waarin houtpellets worden verbrand. Het grote verschil met een gewone houtkachel is dat er pellets gebruikt worden in plaats van blokken hout. Pellets zijn geperste houtkorrels die lijken op kattenbakkorrels. Met een pelletkachel kan je één ruimte verwarmen, meestal de woonkamer. Om je hele huis te verwarmen kan je een pelletkachel-cv gebruiken die dan aangesloten is op je radiatoren.

Voordelen pelletkachel

Een pelletkachel is schoner en efficiënter dan andere houtkachels, maar met het verbranden van de pellets komt ook wel degelijk fijnstof vrij, zeker als de pelletkachel als hoofdverwarming dient. In grotere hoeveelheden is ook dit slecht voor je gezondheid en voor het milieu. De voordelen van een pelletkachel is dat het betaalbaar is, dat er geen aardgas voor nodig is (en dus ook minder vervuilend) en je kan een slecht geïsoleerd huis er goed mee verwarmen.

Wanneer is een pelletkachel een goede optie? Als je in een buitengebied woont en je huis moeilijk te isoleren is. Als in een dichtbebouwde omgeving veel mensen een pelletkachel aanschaffen, kan dit voor veel fijnstof in de lucht zorgen. Ben je van plan om een houtkachel te kopen? Kies dan voor een houtkachel met een hoog rendement. Op houtkachels kan een rendementslabel staan, maar dat is niet verplicht. Het label geeft informatie over het maximum vermogen, het rendement en de uitstoot van koolmonoxide (CO). 1 staat voor lage CO-uitstoot, 4 voor hoge.