Wat kunnen we als huiseigenaren verwachten in 2019?

Het aantal woningverkopen in Nederland zit in een stabiliserende fase. Daarbij is ook het aantal hypotheekaanvragen niet langer toegenomen. De huizenmarkt is gespannen, omdat mensen eerst een nieuwe woning kopen voordat ze hun eigen woning te koop zetten. De krapte op de koopwoningenmarkt heeft tot gevolg dat de huizenprijzen forst blijven stijgen, aldus de Rabobank.

Volgens schattingen zal in 2019 de gemiddelde huizenprijs meer dan 300.000 euro bedragen. Dit jaar zullen de huizenprijzen met een gemiddelde van 8,7 procent stijgen, aldus de Rabobank. Er ontstaat momenteel een vicieuze cirkel, doordat mensen afwachten op een geschikt aanbod voordat ze hun eigen woning te koop zetten.

Aanbod daalt

Steeds minder huizen komen te koop te staan op de huizenmarkt. Gemiddeld hebben geĆÆnteresseerden nu keuze uit 5,1 woning. Enkele jaren geleden waren dit nog dertig huizen. In Amsterdam is de woningmarkt zeer krap. De keuze bestaat uit 2,6 woningen. De gespannen huizenmarkt in Amsterdam doet zich voelen in de gemiddelde WOZ-waarde voor woningen in de hoofdstad.

WOZ-waarde

Dit jaar steeg die maar liefst met zeventien procent tot het hoogste niveau ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De WOZ-waarde van een woning in Amsterdam bedroeg 340.000 euro, waarmee het record van vorig jaar alweer gebroken is. In de afgelopen vijf jaar steeg de waarde met bijna 48 procent, aldus het statistiekbureau.

Voor heel Nederland was de gemiddelde geschatte waarde van een woning 230.000 euro, 6,5 procent meer dan vorig jaar. Daarmee stijgt de gemiddelde WOZ-waarde voor het derde jaar op rij. Van alle provincies spande Noord-Holland de kroon met een stijging van elf procent tot 288.000 euro, tevens het hoogste gemiddelde van alle provincies. In Groningen is de gemiddelde WOZ-waarde met 165.000 euro het laagst.

Hypotheekrente

Huiseigenaren zetten steeds vaker hun hypotheekrente langer vast. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde hypotheekrente niet meer daalt, aldus de Nederlandsche Bank (DNB). Jarenlang daalde de hypotheekrente, maar daar lijkt nu een einde aan gekomen. Sinds anderhalf jaar blijft de hypotheekrente hangen op 2,40 procent.

Volgens experts is het onnodig om nu voor de zekerheid je rentevaste periode voor een lange periode vast te zetten. De rente zal namelijk maar beperkt gaan stijgen. Kijk wat er mogelijk is, bijvoorbeeld bij Nibcdirect.nl. De European Central Bank (ECB) gaat zijn officiƫle rente, waar hypotheekrentes grotendeels van afhankelijk zijn, pas in september 2019 verhogen. De prognose is een stabiele tot licht stijgende hypotheekrente in 2018 en 2019, waarbij de voordelen vooral te halen zullen zijn bij de banken die geen marktaandeel op de hypotheekmarkt willen verliezen, maar hun aandeel daarin juist de komende tijd willen vergroten.