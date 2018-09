Bitcoin en belasting: hoe zit het nou?

Er gaan steeds meer geluiden op dat de Europese Unie algemene regels voor cryptovaluta moet opstellen. Ook moet er meer onderzoek komen hoe de digitale munteenheden worden verhandeld. De bitcoin, de populairste munt onder de cryptomunten, bestaat nog steeds en lijkt niet te verdwijnen. Hoe zit het eigenlijk met belasting rondom cryptomunten?

De bezorgdheid van de EU is toegenomen vanwege de grote waarde wisselingen van de munten en de frauderisico’s die aan de digitale valuta kleven. Consument en belegger moeten beter tegen de risico’s van het virtuele geldsysteem worden beschermd. Ook maken de EU-ministers van Financiën zich zorgen over misbruik van het systeem, zoals fraude en witwassen.

Geen btw betalen

Hoe zit het eigenlijk met belasting? Voor het inkopen en verkopen van bitcoins en andere cryptovaluta hoef je in Europa geen btw te betalen. Bitcoins dienen geen ander doel dan het verrichten van betalingen. Fiscaal gezien is er dus geen toegevoegde waarde. Hierdoor heeft de bitcoin een aparte status, want het is geen geld, maar het heeft wel de functie van geld.

Box 3

Over cryptogeld, zoals bitcoin, ethereum, litecoin, moet je gewoon belasting betalen. Bij de belastingaangifte doe je dit bij box 3 overige bezittingen. Cryptovaluta wordt als vermogen gezien, net zoals spaargeld, aandelen en een tweede huis. Als je in 2018 aangifte doet over 2017 is de peildatum 1 januari 2017. Je neemt dus de koers op de peildatum van 1 januari. Over cryptovaluta inkomsten in box 3 moet je vanaf 2017 tot 1,62 procent vermogensbelasting betalen, tot nu toe was dat 1,2 procent.

Belastingvrij

In 2018 is de eerste 35.000 euro van je vermogen belastingvrij. Heb je een partner, dan is dat 70.000 euro. Voor 2017 is dit een bedrag van 25.000 en met een partner het dubbele. Over alles wat je in 2017 boven de 25.000 euro aan spaargeld en beleggingen bezit, betaal je wel belasting. De Belastingdienst vaste percentages als verondersteld rendement.

Wat nieuw is sinds 2017 is dat er in box 3 van de inkomstenbelasting met een getrapte heffing wordt gewerkt. Op de site van de belastingdienst kan je meer informatie vinden over box 3 en ook wat de exacte opbouw is van de vermogensrendementsheffing.

De bitcoin heeft een wisselende week achter de rug. Na een hoopvolle klim stortte de munt met tien procent weer in. Inmiddels heeft er weer een stijging plaatsgevonden. Ben je van plan om bitcoins of andere cryptocurrency te kopen? Kijk dan eens bij Satos.