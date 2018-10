We krijgen er allemaal mee te maken: een dierbare die overlijdt. We staan er vaak niet bij stil, maar wat doe je met alle abonnementen, gas-, water- en licht aansluitingen en het Facebookaccount van bijvoorbeeld je broer of oma die overlijdt? Voor veel nabestaanden is het opzeggen hiervan een tijdrovende klus. Kan dat niet handiger?, dachten Graciëlla van Hamersveld en Chantal van der Velde. “Soms krijg je een verjaardag bericht op Facebook van iemand die al jaren dood is.”

Elke dag overlijden er mensen. Bedrijven die contracten en abonnementen aanbieden hebben elke dag met tientallen nabestaanden te maken die bijvoorbeeld een telefoonabonnement van een familielid willen opzeggen. Dit kost een bedrijf veel tijd en geld.“ Als er iemand overlijdt, worden instanties in de publieke sector zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, automatisch geïnformeerd. In de private sector is dit echter niet het geval.”

“Het ene bedrijf moet je de overlijdensakte mailen, het andere bedrijf moet je eerst bellen, weer een ander bedrijf vraagt je een webformulier in te vullen. Het contacteren van al deze bedrijven kan soms weken duren en telkens moet je als nabestaande je verhaal weer doen.”

Elke dag met nabestaanden te maken

Een jaar geleden zijn Graciëlla en Chantal Closure gestart, een platform dat ervoor zorgt dat met één formulier de contractuele nalatenschap van iemand in de private sector wordt afgerond. “We hebben allebei meteen onze baan stopgezet en zijn er vol voor gegaan. Na een paar maanden hadden we onze eerste partner Ardanta binnen. Veel bedrijven hebben interesse in wat wij doen omdat zij ook elke dag met nabestaanden te maken hebben.”

Een overlijden is al emotioneel, laat staan dat je als nabestaande daar nog deze administratieve rompslomp bovenop krijgt. “We horen veel mensen zeggen: oh, dat valt wel mee, die paar abonnementen, dat doen we wel even. In de praktijk valt dit echter tegen. Closure wil nabestaanden ontzorgen. “Het invullen van het formulier hoeft maar tien minuten te duren en vervolgens regelen wij alles, kosteloos.”

Sociale media accounts stopzetten

Als nabestaande moet je niet te lang wachten met het stopzetten van abonnementen en contracten, want dit kan honderden euro’s per maand kosten. Daarbij weet men vaak niet wat de wachtwoorden van een familielid zijn dat overlijdt. “Maar veel mensen weten niet dat je zonder wachtwoord alle sociale accounts van iemand kan stopzetten. Wij weten wel hoe dit moet en dit valt ook onder onze dienst.”

Binnen een jaar tijd weten steeds meer mensen Closure te vinden en werken ze samen met partners als KPN en Ardanta. “Overal ter wereld overlijden er mensen, dus we willen binnen vijf jaar tijd ook in de rest van Europa en Amerika onze dienst aanbieden.” Closure heeft onlangs de pitch van TedXWomen Amsterdam gewonnen, dus in december staat Graciëlla op de rode stip haar verhaal te doen.

“Ons platform spreekt mensen aan, omdat iedereen hiermee te maken krijgt. Wij zetten onze exacte en technische achtergrond in op een manier waarmee we veel mensen in een emotionele periode in hun leven kunnen ontlasten.”

Lees ook: