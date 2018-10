Hoe zorg je ervoor dat jouw website goed vindbaar is?

Elke ondernemer wil dat zijn of haar website of webshop goed gevonden wordt door potentiële klanten. Er wordt veel gesproken over SEO, ook wel Search Engine Optimalisation, in gewoon Nederlands zoekmachine optimalisatie. Wat is er anno 2018 aan het veranderen op het gebied van SEO en wat zijn de basis vereisten om je website te optimaliseren, zodat deze hoog scoort bij zoekmachines als Google?

Vrijwel alle bedrijfswebsites zijn geoptimaliseerd voor zoektermen met veel zoekvolume. Over het algemeen zijn dit generieke zoektermen of combinaties van twee zoekwoorden. Het is belangrijk om je website hiermee zoveel mogelijk te optimaliseren. De laatste jaren is het gebruik van de stem bij het zoeken in zoekmachines toegenomen. In 2016 was deze trend er al en Google gaf toen aan dat een op de vijf personen met de stem zoekopdrachten geeft. Er wordt verwacht dat dit aandeel in 2020 met vijftig procent is toegenomen.

Ingesproken zoekopdracht

Met spraak worden zoekopdrachten niet alleen langer, maar veranderen ze ook. Via het toetsenbord worden er voornamelijk steekwoorden bij een zoekopdracht ingetypt, maar bij een ingesproken zoekopdracht wordt er vaak een vraag of zin gebruikt. Hierdoor is het aantal woorden via voice search gemiddeld langer dan op de reguliere manier. De optimalisatie van je website moet zich hierdoor meer richten op vragen en problemen die voortkomen uit spreektaal.

Wat is er verder nog belangrijk om het gebied van online marketing en om door zoekmachines als Google gevonden te worden? De online marketing dienstverlening is tegenwoordig niet meer weg te denken als je als bedrijf goed vindbaar wil zijn. Het is belangrijk dat getoonde websites in de zoekresultaten gebruiksvriendelijk zijn. Een website moet niet alleen de gevraagde informatie bieden, maar bezoekers moeten ook makkelijk kunnen navigeren. Kortom, je website moet gebruiksvriendelijk zijn.

Gebruiksvriendelijke website

Dit betekent onder andere dat je website snel moet zijn. Zorg ervoor dat er geen lange laadtijden zijn, waardoor bezoekers afhaken. De server en dus ook de hosting spelen hierin een wezenlijke rol. Verder moet de informatie op je website relevant en waardevol zijn. Een tool die hierbij kan helpen is google analytics. Hier kan je zien hoeveel tijd bezoekers op een pagina doorbrengen, wat de bouncerate is en waar bezoekers vastlopen of afhaken. Het kan zinvol zijn om hiervoor support te vragen bij een online marketing bureau.

Deel je pagina’s zo in, dat bezoekers het interessant vinden om naar je andere pagina’s te gaan. Dit kan je doen door bijvoorbeeld interne links in je artikelen op te nemen. Als bezoekers meer tijd op je website besteden, heeft dit een positieve invloed op je positie in Google. Tenslotte eist Google van websites dat deze ook gebruiksvriendelijk zijn als ze op mobiele apparaten worden bekeken. Gemiddeld is 52 procent van al het internetverkeer afkomstig van een mobiel device of tablet.