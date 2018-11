Afsluiten van een persoonlijke lening? Zo voorkom je financiële valkuilen

Lenen is steeds aantrekkelijker, zeker nu voor het eerst in jaren de rente voor leningen tussen de vijftig en vijfenzeventigduizend onder de vier procent is gedoken. Vijf jaar geleden was die rente nog acht procent. Het klinkt aantrekkelijk, een lagere rente, maar toch moet je goed blijven opletten als je een persoonlijke lening wilt afsluiten voor een eenmalige uitgave, zoals bijvoorbeeld een auto of verbouwing.

Pakweg één op de vijf Nederlanders heeft een persoonlijke lening of een of meer consumptieve kredieten. De gemiddelde Nederlander heeft bijna 1.200 euro aan particuliere schulden, naast eventuele hypotheekleningen. Het is belangrijk dat je, voordat je een persoonlijke lening gaat afsluiten, weet hoe de markt voor persoonlijke leningen en consumptieve kredieten in elkaar zit en hoe je veelvoorkomende financiële valkuilen kunt voorkomen.

Looptijd, rente en maandbedrag staan vast

Een persoonlijke lening is doorgaans een lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Wil je bijvoorbeeld geld lenen voor een grote aankoop en vooraf weten hoeveel je per maand betaalt aan rente en aflossing, dan biedt het afsluiten van een persoonlijke lening uitkomst. De looptijd, de rente als het maandbedrag staan voor de gehele looptijd van de lening vast. Ook is het mogelijk om je bestaande lening(en) samen te voegen of over te sluiten tegen een lagere rente.

Het stapelen van kleine kredieten is een bekende valkuil. Hierdoor mis je het overzicht en is de kans groot dat je voor een van de kredieten een torenhoge rente betaalt. Een ander nadeel is dat als je een hypotheek wilt afsluiten, je opeens veel minder kan lenen dan je wellicht had gehoopt.

Leeftijd

De variabelen in rente die verschillende aanbieders invoeren, zijn afhankelijk van wel of niet een vaste baan of zelfstandig ondernemerschap, vaste en variabele inkomen, welke lopende schulden je hebt, woonlasten, of je betaalachterstanden hebt of had en wat je leenervaring is. Ook leeftijd speelt een rol. De maximum leeftijd voor het afsluiten van een persoonlijke lening ligt doorgaans tussen de zestig en zeventig jaar oud.

Onderzoek

Het is belangrijk om onderzoek te doen en niet te gemakzuchtig te zijn. Hierdoor kan je veel geld besparen. We zijn al snel geneigd om niet verder te kijken dan onze eigen, vertrouwde bank, die vaak de hoogste tarieven voor persoonlijke leningen rekent. Goed vergelijken dus. Meer lenen dan nodig is om een lagere rente te krijgen? Het is een bekende truc, maar trap er niet in. Het rentepercentage is misschien lager, maar de maandelijkse last wordt hoger.

Tenslotte is het onverstandig om langer te lenen dan de levensduur van het product wat je koopt, bijvoorbeeld een auto. Stel, je gaat vijf jaar in een auto rijden. Als je een lening neemt voor tien jaar is je auto straks weg en ben je nog steeds rente en aflossing aan het betalen.