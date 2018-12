Dit zijn de mooiste Netflix kerstfilms van dit jaar

Een kerst zonder kerstfilm? Dat bestaat niet. Ben jij een Netflix fan en wil je deze kerst de allerleukste kerstfilms kijken? Wij hebben alvast de mooiste kerstfilms voor je op een rijtje gezet. Dat scheelt jou weer tijd en biedt ruimte voor extra kijkplezier. Deze films mag je dit jaar zeker niet missen.

The Holiday Calendar

The Holiday Calendar is een gloednieuwe kerstfilm op Netflix. Het gaat over een antieke adventskalender die Abby krijgt van haar opa. Dit keer zitten er geen chocolaatjes achter elk deurtje, maar figuurtjes. Deze figuurtjes hebben wel heel veel impact op het leven van Abby. Wat blijkt? De adventskalender heeft magische krachten.

The Spirit of Christmas

Bij de film The Spirit of Christmas is het fijn om een doos met tissues bij de hand te hebben. Advocate Kate Jordan gaat vlak voor de kerst naar Vermont, een stad in Amerika, om de verkoop te regelen van een lieftallig hotelletje. Alles loopt echter anders dan verwacht. Ze valt als een blok voor een knappe man, die echter ook een duistere kant heeft.

A Wish for Christmas

A Wish for Christmas is een heerlijke feelgood kerstfilm die je met een gerust hart in pyjama kunt kijken. De film gaat over Sara, die maar één wens heeft deze kerst. Ze wil eindelijk voor zichzelf kunnen opkomen, nadat haar idee op werk is gejat. Ze krijgt van de kerstman 48 uur om dit te doen. Benieuwd wat er in die 48 uur gebeurt? Kijken dus.

The Christmas Chronicles

Op zoek naar een kerstfilm voor het hele gezin? Dan ben je met The Christmas Chronicles aan het juiste kerstadres. In deze film laten een broer en zus per ongeluk de slee van de Kerstman crashen. Ze willen graag Kerstmis redden en brengen de hele nacht door met de kerstman. Wat blijkt? De kerstman is niet echt op zijn mondje gevallen.

A Christmas Prince

Deze film is net een sprookje: een journaliste wordt voor een primeur naar het buitenland gestuurd om een verhaal te doen over een prins die toekomstig koning wordt. Drie keer raden? De prins is knap, de journaliste ook en ze worden verliefd. Een heerlijke zwijmelfilm, waarvan je ook meteen deel 2 kan kijken. Deze staat namelijk sinds 30 november op Netflix.

Office Christmas Party

Deze kerstfilm mag je zeker niet missen, al is het maar voor de sterrencast die erin speelt. Niemand minder dan Jennifer Aniston en Nick Bateman spelen in deze film de hoofdrollen. In de film wil een kantoormanager de CEO, die ook zijn zus is, ervan weerhouden om zijn afdeling te sluiten. Hij organiseert een wilde kerstborrel om een grote klant binnen te halen, met alle gevolgen van dien.

