Amsterdam Arena wordt omgedoopt tot Johan Cruijff Arena

De Amsterdam ArenA gaat de Johan Cruijff ArenA heten. Dat zijn het bestuur van de Amsterdam ArenA (Stadion Amsterdam), de directie van AFC Ajax NV en de burgemeester en wethouders Sport en Deelneming van de gemeente Amsterdam overeengekomen. Er komt in de hoofdstad ook nog een straat, plein, brug of iets dergelijks met de naam van Cruijff. Het nieuws komt op de dag dat Johan Cruijff zeventig zou zijn geworden. Hij stierf op 24 maart vorig jaar.

Ajax, de gemeente Amsterdam en de ArenA hebben afgesproken niet verder inhoudelijk in te gaan op de voorgenomen naamswijziging, zei een woordvoerder van Ajax.

Met de naamswijziging willen de partijen ,,de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend een waardig eerbetoon geven”, staat in een verklaring. Zoon Jordi Cruijff en de familie zijn ,,verheugd en vereerd met de intentieovereenkomst om de naam te wijzigen”, aldus de verklaring. Een woordvoerder van de familie van Johan Cruijff zei even later dat de familie ,,ongelooflijk blij” is. De naamswijziging doet ,,recht aan wat Johan voor Ajax, Amsterdam en Nederland heeft betekend”.

Definitief contract

Binnen zes maanden worden de afspraken in een definitief contract voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van Stadion Amsterdam en Ajax. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe eigendomsverhouding en de manier waarop het bedrijf geleid wordt.

Na de dood van de voetballegende tekenden tienduizenden mensen al een petitie om het stadion, de thuisbasis van Ajax, naar Cruijff te vernoemen. Ook de gemeente Amsterdam sprak zich hiervoor meteen uit. De directeur van de Amsterdam ArenA gaf daags na het overlijden eveneens aan de mogelijkheid voor een naamsverandering serieus te willen bekijken. Toch duurde het nog even voordat het zover was. Zo moesten niet alleen de nabestaanden toestemming geven, maar ook de aandeelhouders en de acht grote ‘founders’ Philips, Bouwcombinatie Stadion Amsterdam, Grolsch Bierbrouwerij, KPN, RAI, ABN AMRO Bank, Coca Cola en de Nederlandse Staatsloterij. De familie: ,,We hebben de hele tijd in de afwachtende stoel gezeten en ons verder niet met de onderhandelingen bemoeid.”

