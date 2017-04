Wat trek jij aan met Koningsdag?

Nog even en het is zover: Koningsdag! Terwijl Willem-Alexander en Máxima Tilburg met hun aanwezigheid gaan verblijden, zal ook in de rest van Nederland het oranjefeest losbarsten. Maar wat trekken we aan? We vroegen het aan styliste Manon Meijers, die ons ook vertelt wat te doen als je geen oranje in je kast hebt hangen. “Oranje is niet een kleur waar iedereen knapper van wordt.”

“Oranje is momenteel wat minder een kleurtrend”, aldus Manon, die onder meer bekend is van de televisieprogramma’s Modepolitie en Modepolitie 2.0. “Ik ben zelf altijd geneigd om gewoon een ‘rood wit blauw combinatie’ aan te trekken. Je hebt altijd wel een denim jasje, blouse of jeans in je kast hangen en dan hoef je alleen nog iets wits en roods te vinden. Dus als je minder met de kleur oranje hebt en je wilt je wat meer onderscheiden, trek dan de kleuren van onze vlag aan. In plaats van oranje kan je ook voor koraalrood kiezen, hier wordt iedereen knapper van. En ben je in de stemming voor blauw, kies dan voor koningsblauw. Deze kleur staat namelijk ook iedereen. Wat mij nog meer opvalt en wat ik nu veel zie, zijn shirtjes met woordgrapjes, zoals bij Gesponnen Suiker en Amatør.”

En wat te doen met de matige weersvoorspellingen, heeft Manon hier nog tips voor? “Het wordt inderdaad slecht weer, dus ik zou gaan voor laagjes. Dit is een goede manier om de dag door te komen, want het ene moment sta je binnen, dan weer op een boot en dan weer ergens in de regen. Het is belangrijk dat je iets kan aan- en uittrekken.”

“Máxima trekt vast iets aan waar onze mond van openvalt”

Naast kleding valt er ook nog te denken aan oranje accessoires. “Nagellak is altijd prima, je kan ook iets grappigs met rood, wit en blauw doen. Ik zou doen wat bij jezelf past. Je kan het zo gek maken als je wilt, maar ook zo simpel als je wilt. Wil je het minimaal houden? Doe dan een oranje lintje in je haar, of kies voor pins, kleine broches, deze zijn momenteel in. Je kunt bijvoorbeeld een pin met een vlaggetje of kroontje opspelden.”

We wachten natuurlijk allemaal in spanning af wat Máxima deze Koningsdag aan zal hebben. Wat verwacht Manon dat het mode-icoon gaat aantrekken? “Máxima gaat vast weer iets aan doen waar onze mond van zal openvallen. Zij stelt nooit teleur en ik verheug me nu al op haar outfit. Tilburg is dé textielstad met het textielmuseum, van waaruit veel samenwerkingen met ontwerpers plaatsvinden. Ik verwacht dus wel een ode aan dit museum en dat Máxima iets van Nederlandse bodem aan zal trekken. Ze heeft een lijstje met wie ze graag samenwerkt, dus dat komt helemaal goed.”