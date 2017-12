‘Inhalige’ Ricciardo lost Verstappen af

Daniel Ricciardo heeft in het afgelopen Formule 1-seizoen de meeste geslaagde inhaalacties op zijn naam gebracht. De Australische coureur van Red Bull passeerde in twintig races in totaal 43 keer een andere auto. Hij loste zijn teamgenoot Max Verstappen af als ‘inhaalkoning’. De Limburger, beroemd en gevreesd om zijn gewaagde manoeuvres, moest zich dit seizoen tevreden stellen met ‘slechts’ 22 passeeracties. Vorig jaar waren dat er nog 78.

Bandenleverancier Pirelli telde in het hele Formule 1-seizoen 435 inhaalacties. Dat is ongeveer de helft minder dan in het vorige seizoen toen er 866 keer, in 21 races, een succesvolle passeeractie viel te noteren. De introductie van snellere en bredere auto’s is de belangrijkste reden voor het sterk verminderde aantal inhaalacties.

Verstappen was, met wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), nog wel de coureur die in het afgelopen jaar het minst werd gepasseerd. Beiden moesten volgens Pirelli slechts twee keer voorrang verlenen aan een concurrent.