Handbalsters op WK ook langs Kameroen

De Nederlandse handbalvrouwen hebben zich dinsdag bij het wereldkampioenschap in Duitsland al verzekerd van een vervolg in het toernooi. Na de zege op China (40-15) was het team van bondscoach Helle Thomsen dinsdag in Leipzig ook te sterk voor het zwakke Kameroen, al hield het Afrikaanse land de schade nog redelijk beperkt: 29-22. Halverwege was het verschil zes punten (14-8).

Oranje, dat veel kansen miste tegen Kameroen, was het WK begonnen met een verliespartij tegen Zuid-Korea. Woensdag is Servië de volgende tegenstander in groep D. Nederland, verliezend finalist bij het vorige WK, sluit de groepsfase vrijdag af tegen Duitsland. Vier van de zes landen uit de poule kwalificeren zich voor de achtste finales. Nederland is zeker van minimaal de vierde plek, omdat Kameroen of China in theorie alleen nog in punten op gelijke hoogte kunnen komen. Het onderlinge resultaat is dan in het voordeel van Oranje.

Kameroen kon tot 3-3 meekomen met Nederland, dat toen langzaam wegliep. Zo makkelijk als tegen China ging het echter niet. Kameroen, dat fysiek handbal niet schuwde, liet de nummer vier van de Olympische Spelen niet in het eigen spel komen. Laura van der Heijden en Estavana Polman waren met allebei vier doelpunten het meest trefzeker aan de kant van Oranje.

,,Dit was niet goed genoeg. Laten we hier maar niet te veel woorden aan vuil maken. Twee punten erbij zijn het belangrijkste”, zei Polman tegen Ziggo Sport. De Oranje-internationals beklaagden zich over het spel van Kameroen. ,,Dit was onwijs hard”, zei Yvette Broch. En bondscoach Thomsen: ,,Ik was bang voor blessures aan onze kant. Het is moeilijk om tegen zo’n team te handballen.”

Nederland zal zo hoog mogelijk willen eindigen in de poule om niet direct in de achtste finales een sterke tegenstander te treffen. De opponent van Oranje voor de volgende ronde komt uit groep C, dat bestaat uit Denemarken, Rusland, Brazilië, Montenegro, Japan en Tunesië.