Onheilstijding voor Koelizjnikov en Joeskov

De Russische schaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov lijken deelname aan de Winterspelen in februari in Zuid-Korea sowieso te kunnen vergeten. Het topduo voldoet op voorhand niet aan de strikte voorwaarden die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan Russische sporters stelt om voor deelname aan Pyeongchang 2018 in aanmerking te komen.

Zowel de 23-jarige Koelizjnikov, onder meer tweevoudig wereldkampioen sprint, als de 28-jarige Joeskov, onder meer drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter, zijn in hun loopbaan al eens twee jaar geschorst vanwege het gebruik van verboden middelen.

Een speciale commissie van het IOC gaat alleen Russische wintersporters uitnodigen voor deelname in Zuid-Korea, die een smetteloos verleden hebben op dopinggebied. Hetzelfde geldt voor de coaches en de meereizende officials. De betreffende sporters moeten daarnaast aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan.

Voor Nederland nemen de medaillekansen op de 500 meter en 1500 meter aanzienlijk toe als Koelizjnikov en Joeskov niet mogen deelnemen in Zuid-Korea. Voor Koen Verweij kan de Russische absentie echter een probleem opleveren. Hij traint sinds afgelopen zomer fanatiek mee met de Russische schaatsselectie van bondscoach Kosta Poltavets, een goede vriend van de Noord-Hollander.

Als vaste trainingsmakker van Joeskov keerde Verweij dit olympische seizoen terug op het mondiale podium. Afgelopen zondag verbeterde de rijder van Team Plantina tijdens de wereldbeker in Calgary het Nederlands record op de 1500 meter (zilver in 1.41,95). Joeskov won met een verbluffende tijd van 1.41,33, de tweede tijd ooit gereden.