Getergde Russen schakelen CAS in

Het Russisch Olympisch Comité (ROC) heeft een uurtje na de schorsing door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een beroepszaak aangekondigd bij het internationaal sporttribunaal in Lausanne. Volgens de getergde voorzitter Alexander Zjoekov zullen de verbannen sporters zelf naar het CAS stappen om hun zaak te bepleiten. Hij is persoonlijk als IOC-lid geschorst vanwege zijn rol in de omvangrijke, door de staat geregisseerde dopingpraktijken bij onder meer de Winterspelen van Sotsji 2014.

Het pakket aan strafmaatregelen van het IOC, dat alleen nog ‘schone’ Russen op uitnodiging en met neutrale kleding en vlag bij Pyeongchang 2018 aan het werk wil zien, kwam dinsdag keihard aan in de Russische sportwereld. De baas van de Russische schaatsbond noemde de IOC-schorsing beledigend en vijandig. ,,Dit zal de olympische beweging schade toebrengen.”

De voorzitter van de Russische bobsleebond was naar eigen zeggen geschokt door het nieuws uit Lausanne. De preses van de curlingbond sprak van een ,,onprofessionele” beslissing. ,,Deze maatregelen zijn onder druk genomen.”