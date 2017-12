Curlingmannen opnieuw onderuit

De Nederlandse curlingmannen hebben woensdag ook hun tweede duel in het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Pyeongchang verloren. Duitsland was in het Tsjechische Pilsen met 4-3 net te sterk voor het team van bondscoach Shari Leibbrandt. Nederland verloor dinsdag de openingspartij tegen Italië ook al nipt, met 7-6.

Pas halverwege, in het vijfde end, scoorde Nederland het eerste punt. De Duitsers stonden na twee ends al op een 2-0-voorsprong en gaven dat voordeel niet meer weg. Oranje kwam nog terug tot 3-3 in het voorlaatste end, maar het team wist dat de Duitsers in het afsluitende tiende end de allesbeslissende laatste steen mochten werpen. Skip Jaap van Dorp kon niet verhinderen dat de Duitsers deze uitgelezen kans verzilverden.

Woensdagavond speelt Oranje de derde partij, om 20.00 uur tegen Finland dat op één overwinning en één nederlaag staat. De Finnen, onlangs Europees kampioen in de B-divisie, verloren op de openingsdag van Tsjechië maar versloegen een dag later Rusland. Aan het kwalificatietoernooi doen acht landen mee. Er zijn twee tickets te verdienen voor de Olympische Spelen. China is het enige team dat al twee partijen won, alleen Nederland won nog geen partij.