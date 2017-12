Kramer ook op olympische massastart

Koen Verweij heeft zijn zin gekregen: Sven Kramer is als zijn teamgenoot door bondscoach Geert Kuiper aangewezen voor de olympische massastart in februari in Zuid-Korea. ,,Sven en Koen zullen een hecht duo vormen. Een koppel waarmee we de internationale concurrentie het meest kunnen verrassen”, liet Kuiper zondag in Thialf weten, een dag na afloop van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen.

De al eerder aangewezen Verweij, de herboren schaatser van Team Plantina, wilde voor de olympische massastart graag zijn vroegere ploegmakker Kramer als strijdmakker. De Friese grootmeester sprak in de aanloop naar het OKT eveneens zijn interesse uit in het nieuwe onderdeel op het olympische programma, dat in het slotweekeinde van de Winterspelen wordt afgewerkt. ,,Maar ik ga mezelf niet zitten pushen”, zei hij.

Zijn uitverkiezing betekent dat Kramer bij Pyeongchang 2018 op vier onderdelen zal uitkomen: 5000 m, 10.000 m, ploegachtervolging en massastart. Ook Verweij is op vier fronten actief: 1000 m, 1500 m, massastart en ploegachtervolging. Jan Blokhuijsen is de derde man op de ploegachtervolging. ,,In Zuid-Korea maak ik bekend wie de vierde rijder wordt”, zei Kuiper.

Bij de vrouwen zal Irene Schouten, al eerder aangewezen, de massastart rijden met Annouk van der Weijden. De 31-jarige rijdster van Team Plantina won zaterdag verrassend de 5000 meter. ,,Annouk heeft in de reeks nationale wedstrijden bewezen een goede massastart te kunnen rijden”, concludeerde Kuiper, die ook bij de vrouwen de vierde rijdster op de ploegachtervolging pas in februari in Zuid-Korea bekend zal maken. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra waren al voorgeselecteerd.