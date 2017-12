Verbij aangewezen, Krol valt af, Roest blij

Kai Verbij heeft voor de olympische 1000 meter in februari in Zuid-Korea een aanwijsplek gekregen. De 23-jarige schaatser van Team Plantina moest zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat de afgelopen week in Thialf werd gehouden, afmelden wegens een spierblessure in zijn bovenbeen. Hij was tijdens zijn race op de 500 meter (tweede, goed voor een startbewijs op deze afstand), geblesseerd geraakt.

De voorkeurspositie van Verbij, de huidige klassementsleider op de 1000 meter in de wereldbeker, gaat ten koste van zijn ploeggenoot Thomas Krol. Hij valt als nummer drie op de 1000 meter, achter Kjeld Nuis en Koen Verweij, nu buiten de definitieve schaatsselectie voor Pyeongchang 2018.

Patrick Roest profiteerde daarentegen van het wegvallen van Krol in de selectievolgorde en mag als nummer drie van de 1500 meter alsnog meedoen aan de olympische schaatsmijl. Ook Jan Blokhuijsen mag als laatste in de zogenoemde ‘matrix’ naar Zuid-Korea, voor de ploegachtervolging en de 5000 meter (derde).

,,Op grond van zijn prestaties in de voorbije twee seizoenen denkt de selectiecommissie dat Kai Verbij serieus kans maakt op een gouden medaille op deze afstand in Pyeongchang”, legde technisch directeur Arie Koops (KNSB) uit.

Bij de vrouwen viel Letitia de Jong af. De vriendin van Ireen Wüst nam als nummer drie van de 500 meter in de selectievolgorde de vijftiende en laatste plaats in. De Jong kon niet opschuiven naar de eindselectie van (maximaal) tien rijdsters. Anice Das, de winnares van de 500 meter, mag op 32-jarige leeftijd als nummer tien van de geschoonde selectievolgorde (tien verschillende namen) nog wel haar olympische debuut maken.