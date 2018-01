Bertens en Schuurs winnen in Brisbane

Kiki Bertens heeft haar eerste zege van 2018 binnen. De Wateringse tennisster won samen met de Limburgse Demi Schuurs in het dubbelspel. Het Hollandse koppel rekende in het toernooi van Brisbane in de eerste ronde af met het Brits/Oekraïense duo Johanna Konta/Elina Svitolina. Binnen een uur stond het 6-2 6-2.

Die overtuigende zege was een opsteker voor Bertens na haar slechte start in het enkelspel. De nummer 31 van de wereld verloor zondag met duidelijke cijfers van Ana Konjuh. De negentienjarige Kroatische liet Bertens kansloos: 6-1 6-2.