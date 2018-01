Kelderman langer bij Team Sunweb

Wilco Kelderman heeft zijn verbintenis met Team Sunweb met twee jaar verlengd. De nummer vier van de Ronde van Spanje van afgelopen jaar staat nu tot en met 2020 onder contract van de van oorsprong Nederlandse ploeg waarvoor hij afgelopen jaar debuteerde.

De Ronde van Spanje is opnieuw zijn hoofddoel. ,,Daar rijd ik voor mijn eigen kansen”, vertelde Kelderman tijdens de teampresentatie in Berlijn. Kelderman (26) viel vorig jaar uit in de Ronde van ItaliĆ« na een val. In die ronde reed hij in dienst van Tom Dumoulin, de latere winnaar.