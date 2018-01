Dumoulin: ik ben van Giro gaan houden

Tom Dumoulin heeft mede door zijn ervaringen de afgelopen twee jaar besloten de Ronde van Italië als hoofddoel te verkiezen boven de Tour de France. ,,Ik ben een beetje van de Giro gaan houden. In essentie trekt hij mij meer dan de Tour”, vertelde de Limburger, in 2017 winnaar van de Giro, tijdens de teampresentatie van zijn ploeg Sunweb in Berlijn.

Na de Giro zal hij zich beraden over de rest van het seizoen. ,,De Tour is een optie, maar het zou ook de Vuelta kunnen worden. Het hangt af van het verloop van de Giro. Tot eind mei ben ik niet bezig met de Tour in ieder geval. Dan volgen vragen als ‘heb je er zin in?’ of ‘kun je daar voor een klassement gaan?’. We hebben de parcoursen van Giro en Tour naast elkaar gelegd. De eerste ligt me beter. Als ik voor de Tour zou gaan, denk ik niet dat ik in Italië ook een goed klassement kan rijden.”

Dumoulin voelt geen extra druk omdat hij de titelverdediger is. ,,Vorig jaar was geweldig, maar nu ben ik weer gewoon een van de kanshebbers. We beginnen allemaal op nul, zo sta ik erin.” Of de Brit Chris Froome er straks ook bij is, is vooralsnog onduidelijk. De renner van Sky hangt een schorsing boven het hoofd wegens een positieve dopingtest. Dumoulin: ,,Het is slecht voor de sport, maar ik onthoud me van commentaar omdat ik de details niet ken. Het zal wel een rechtszaak worden.”

Het programma van Dumoulin is grotendeels gelijk aan dat van afgelopen jaar. Hij begint zijn seizoen in de Ronde van Abu Dhabi. Daarna volgen de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik en dus de Giro. ,,De Amstel Gold Race laat ik opnieuw schieten, al doet me dat zeer.” Dumoulin keert pas rond de Nederlandse klassieker terug van een hoogtestage.