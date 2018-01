Sam Oomen en Mike Teunissen vormen de Nederlandse inbreng in de ploeg waarmee Team Sunweb het seizoen opent in de Tour Down Under. Beide renners reisden donderdag meteen na de teampresentatie in Berlijn door naar Australië waar de eerste koers uit de WorldTour op 16 januari begint.

Naast Oomen en Teunissen bestaat het team verder uit de Duitsers Nikias Arndt en Phil Bauhaus, de Amerikaan Chad Haga en de Australiërs Michael Storer en Chris Hamilton.