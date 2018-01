Groener: met Duitse vrouwen Oranje achterna

Henk Groener wil de Duitse handbalsters naar de wereldtop brengen. Dat zei de Nederlander in Stuttgart bij zijn officiële presentatie als bondscoach van het Duitse vrouwenteam. ,,Ik heb er vertrouwen in dat ik het Duitse team naar een positie kan brengen waar de Nederlandse handbalsters al staan”, zei de Arnhemmer.

De 57-jarige Groener was acht jaar bondscoach van de Nederlandse handbalsters en bouwde in die periode aan een hecht team dat met snel combinatiespel de wereldtop bestormde. Hij behaalde met Oranje zilver op het WK van 2015 en eindigde op de Olympische Spelen van Rio in 2016 als vierde. Vlak voor het EK van 2016 nam hij afscheid.

In Duitsland volgt hij Michael Biegler op als bondscoach. Biegler leidde de Duitse ploeg nog bij het afgelopen WK in eigen land, waar het teleurstellend presteerde. De Duitse vrouwen kregen in de groepsfase een afstraffing door Nederland en vlogen er in de achtste finales uit tegen Denemarken.

Groener gebruikt de komende weken om zich een goed beeld te vormen van het Duitse vrouwenhandbal. ,,We hebben ons in Nederland vaak afgevraagd waarom het Duitse team er niet in geslaagd is zijn onbetwiste potentie aan te spreken.”