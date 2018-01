Schuurs met Mertens naar finale in Hobart

Demi Schuurs staat opnieuw in de finale van het vrouwendubbelspel bij een WTA-toernooi. De 24-jarige Nederlandse won vrijdag in Hobart samen met de Belgische Elise Mertens in drie sets van Veronika Koedermetova en de Wit-Russische Arina Sabalenka. De halve eindstrijd eindigde in 6-0 5-7 10-7. De partij duurde 1 uur en 16 minuten.

In de finale nemen Schuurs en Mertens het op tegen de Oekraïense Lioedmila Kitsjenok en de Japanse Makoto Ninomiya, die in Australië als vierde zijn geplaatst.

Schuurs won afgelopen weekeinde, in het vrouwendubbelspel, samen met landgenote Kiki Bertens al het toernooi van Brisbane.