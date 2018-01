Rallyveteraan Sainz grijpt de macht in Dakar

Carlos Sainz heeft de macht gegrepen in de Dakar Rally bij de auto’s. De Spaanse rallyveteraan won in zijn Peugeot de 498 kilometer lange proef van La Paz naar Uyuni in Bolivia en nam tevens de leiding over in het algemeen klassement. Sainz profiteerde dankbaar van de tegenslag bij zijn Franse kopman Stéphane Peterhansel, die een uur en drie kwartier verspeelde. ‘Monsieur Dakar’, dertienvoudig winnaar van de beruchte woestijnrally, had al die tijd nodig om kapotte schokdempers te repareren.

De 55-jarige Sainz reed bovendien de concurrentie van Toyota op aanzienlijke achterstand. De Nederlander Bernhard ten Brinke arriveerde als zevende in het bivak op ruim een half uur en raakte zijn derde plaats kwijt in de tussenstand. De Achterhoeker is voorbijgestreefd door Nasser Al-Attiyah en Giniel de Villiers, die ook voor het fabrieksteam van Toyota rijden.

De Villiers eindigde in de proef als tweede, 12 minuten achter Sainz. Al-Attiyah werd derde op 14 minuten.