Skeletonster Bos mag naar Winterspelen

Kimberley Bos mag volgende maand naar de Winterspelen van Pyeongchang. Ze wordt daarmee de eerste Nederlandse ooit die aan het onderdeel skeleton zal meedoen op de Spelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft besloten haar uit te zenden.

Bos heeft volgens de sportkoepel voldaan aan de Nederlandse kwalificatie-eis, een plek bij de eerste twaalf op de geschoonde ranglijst van de internationale bond. Ze is op die ranking naar de twaalfde plaats opgeschoven door de schorsing van de Russin Elena Nikitina, die vanwege het gebruik van doping bij de vorige Winterspelen in Sotsji niet mag meedoen in Pyeongchang.

Aanvankelijk zag het er somber uit voor de 24-jarige sportvrouw uit Ede, die in wereldbekerwedstrijden had laten zien dat ze met de beste sporters meekan op de buikslee. Ze eindigde afgelopen vrijdag in de laatste kwalificatiewedstrijd in Sankt Moritz op de teleurstellende twintigste plaats. Daarmee zakte ze in de olympische ranking van de elfde naar de dertiende plaats, net niet voldoende voor een ticket naar de Winterspelen in Zuid-Korea.

De Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) besloot Bos toch voor te dragen en rekende op clementie van de sportkoepel. Die sprak dinsdag het verlossende woord. NOC*NSF gaat uit van de geschoonde ranglijst per 14 januari en op die lijst is Nikitina, die boven Bos stond, weggestreept. ,,Op de geschoonde eindrangschikking staat Kimberley Bos op de twaalfde positie en zij voldoet daarmee aan de kwalificatievoorwaarden.”

,,Waanzinnig! Dit is echt te gek en een hele eer om straks Nederland te mogen vertegenwoordigen”, reageerde de skeletonster uitgelaten. ,,Ik heb hier de afgelopen vier jaar alles voor opzij gezet en ben blij met deze beloning. Nu op naar Pyeongchang. Dat is een baan die me ligt. Ben er vorig jaar bij de World Cup als derde geĆ«indigd, dus kom maar op!”

Voorzitter Wim Noorman van de BSBN vindt de uitzending terecht. ,,Kimberley heeft bewezen dat zij mee kan draaien in de wereldtop. Dit seizoen eindigde ze drie keer in top tien van een wereldbekerwedstrijd en dat was in Sankt Moritz waarschijnlijk ook wel gebeurd als ze niet ziek was geworden. Maar dat is verleden tijd en in de topsport moet je vooruit. En dat is naar Pyeongchang.”