Derde dagzege Peterhansel in Dakar

De Franse autocoureur Stéphane Peterhansel heeft zijn derde dagsucces behaald in de Dakar Rally. De 52-jarige kopman van Team Peugeot was in een klassementsproef over 373 kilometer in Argentinië de snelste. ‘Monsieur Dakar’ finishte in een tijd van 4.43.46. De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers gaf in zijn Toyota als nummer twee 8.46 minuten op hem toe. Carlos Sainz kwam als derde over de finish in Belén, op 13.07 van de winnaar. De Spaanse rallyveteraan bleef in zijn Peugeot leider in het algemeen klassement, met een voorsprong van ruim 50 minuten op Peterhansel.

Bernhard ten Brinke eindigde dinsdag in zijn Toyota als vijfde, met een achterstand van 22.22 minuten op Peterhansel. In het algemeen klassement staat hij vierde, op minder dan 10 minuten van Nasser Al-Attiyah uit Qatar, de nummer drie van de rangschikking na tien etappes.