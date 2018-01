Hamilton terug op social media

Lewis Hamilton is na een korte absentie weer actief op de sociale media. De wereldkampioen in de Formule 1 zette een foto van zichzelf op Instagram, waar hij 5,7 miljoen volgers heeft. De Britse coureur van Mercedes was te zien in een winterse omgeving inclusief snowboard. ,,Ik zal nooit stoppen. Ik heb geen finishlijn. Doe met me mee dit jaar en reik verder dan in je stoutste dromen”, schreef hij er onder meer bij.

Hamilton haalde een paar weken geleden zijn accounts op Instagram en Twitter nog leeg. De belangrijkste reden was waarschijnlijk de storm van kritiek die hij kreeg, nadat hij een filmpje online had gezet waarin hij zijn neefje aansprak op het dragen van een roze jurk. ,,Heb je dit voor kerst gekregen? Jongens dragen geen prinsessenjurk!”

Hamilton verwijderde het filmpje al snel weer en kwam met uitgebreide excuses. Niettemin veegde hij zijn accounts op Instagram en Twitter schoon. De Brit zal nu waarschijnlijk zijn vele fans weer op de hoogte gaan houden van zijn wel en wee in de Formule 1-wereld en de jetset.