Krajicek en Koolhof door in dubbeltoernooi

Michaella Krajicek heeft met haar dubbelpartner Alla Koedriavtseva uit Rusland de tweede ronde bereikt van het dubbelspel op de Australian Open. Het duo versloeg de Duitse Tatjana Maria en de Franse Pauline Parmentier in drie sets: 6-4 1-6 6-3. In de tweede ronde treft het Nederlands-Russische koppel Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik.

Wesley Koolhof is heeft de Nieuw-Zeelander Artem Sitak doorgedrongen tot de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Het tweetal was in twee sets de Duitsers Peter Gojowczyk en Florian Mayer overtuigend de baas: 6-2 6-1. Koolhof en Sitak nemen het in de tweede ronde op tegen de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic.