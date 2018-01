Motorcoureur Price wint, opgave Barreda

De elfde etappe van de Dakar Rally, met 280 kilometer lange klassementsproef, heeft bij de motorcoureurs weer voor opgaves gezorgd. De Australiër Toby Price won maar de nummer twee van het algemeen klassement Joan Barreda viel uit. De Slowaak Stefan Svitko, achtste in het klassement, verscheen al niet aan de start na een zware val in de etappe van dinsdag.

Matthias Walkner eindigde als vijfde in de elfde etappe en behoudt de leiding. De Oostenrijker nam dinsdag de koppositie over van Adrien van Beveren, die na een crash naar het ziekenhuis werd gebracht en de etappe niet uit kon rijden.

Barreda kwam in de zevende etappe ten val en blesseerde zich aan een knie. Desondanks wist hij die etappe wel winnend af te sluiten. De Spanjaard, die als nummer twee een grote achterstand had op Walkner, begon nog wel aan de elfde etappe maar was te uitgeput na de zware etappe van een dag eerder. Barreda reed al snel verkeerd en kwam in een dorp terecht waarna hij afstapte.