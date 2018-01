Svitolina toont geen genade voor Kostjoek

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is doorgedrongen tot de vierde ronde van de Australian Open. De nummer vier van de plaatsingslijst in het grand slam van Melbourne toonde geen genade voor haar vijftienjarige landgenote Marta Kostjoek. Ze versloeg de talentvolle puber in nog geen uur tijd in twee sets: 6-2 6-2.

Kostjoek trok de aandacht op Melbourne Park door haar leeftijd. Ze was de jongste speelster in de derde ronde van een van de vier grandslamtoernooien sinds de Kroatische Mirjana Lucic, die op dezelfde leeftijd in 1997 de derde ronde haalde van de US Open. Ze opende nog sterk door meteen de servicegame te breken van Svitolina, maar daarna was het voorbij met haar succesverhaal. Svitolina nam resoluut de wedstrijd in handen en gaf Kostjoek geen kans meer.

De volgende tegenstander van Svitolina, die wordt gerekend tot de kanshebbers op de eindzege, is de Tsjechische Denisa Allertova.