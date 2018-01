Krajicek en Kerkhove uitgeschakeld in dubbel

Zowel Michaëlla Krajicek als Lesley Kerkhove is bij de Australian Open in de tweede ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. Krajicek boog met haar dubbelpartner Alla Koedriavtseva uit Rusland in drie sets voor Hao-Ching Chan uit Taiwan en de Sloveense Katarina Srebotnik in de beslissende tiebreak: 6-4 3-6 en 6-7 (2).

Lesley Kerkhove was met haar Wit-Russische partner Lidia Marozava kansloos tegen het Taiwanees/Chinese koppel Su-Wei Hsieh en Shuai Peng: 1-6 4-6.

In het mannendubbel viel het doek voor voor Wesley Koolhof. Met zijn Australische partner Artem Sitak verloor hij in drie lange sets van het Oostenrijks/Kroatisch koppel Oliver Marach en Mate Pavic: 7-6 (5) 4-6 4-6.

In de gemengd dubbel viel er een succesje te noteren voor Matwé Middelkoop die in de eerste ronde met zijn Zweedse partner Johanna Larsson te sterk was voor het Mexicaans/Poolse koppel Santiago Gonzalez en Alicia Rosolska: 6-2 7-5.