Herzog wint ook 1000 meter in Erfurt

Vanessa Herzog heeft bij de vijfde wereldbeker in Erfurt haar tweede overwinning behaald. De Oostenrijkse schaatsster zegevierde op de tweede 1000 meter in een tijd van 1.15,26. Herzog won zaterdag in Duitsland ook de tweede manche op de 500 meter.

De Noorse Hege Bøkko eindigde zondag als tweede in 1.15,52, gevolgd door de Russin Jekaterina Sjichova op de derde plek (1.16,06). Sanne van der Schaar eindigde op de tiende plek (1.17,87). Sanneke de Neeling werd gediskwalificeerd.

De tweede 1000 meter in Erfurt was niet sterk bezet. Jorien ter Mors won vrijdag de eerste manche (1.15,20) en keerde daarna meteen weer huiswaarts. Marrit Leenstra, die als tweede eindigde, hield Erfurt na zaterdag voor gezien. De Friezin behaalde tevens zilver op de 1500 meter.

Ireen Wüst, de winnares van de schaatsmijl, besloot eveneens op de slotdag op de Duitse piste niet meer in actie te komen. De Japanse Nao Kodaira, favoriet voor olympisch goud op de 500 en 1000 meter, liet zich tijdens de schaatsdriedaagse in Erfurt helemaal niet zien.